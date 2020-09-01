Украина похвасталась рекордными объемами газа в ПХГ

Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах – более 24 млрд кубометров, этот объем в 2020 году может увеличиться до 28 млрд кубометров, заявил во вторник глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в эфире телеканала «Украина 24».

«В этом году у нас рекорд, объем уже превышает 24 млрд кубометров. Я думаю, что мы можем выйти на 27-28 (млрд кубометров)», – передает РИА «Новости» его слова.

Ранее сообщалось, что на Украине оптовая цена на газ для населения в июле выросла на 7% по сравнению с июнем, до 2,3 гривны (5,9 рубля) за кубометр. Как прогнозировали аналитики Нафтогаза, цены на главных европейских газовых хабах в последнюю декаду июня и в начале июля начали расти, достигнув максимальных значений с середины мая.

Напомним, что в январе 2020 года советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков в нецензурной форме отреагировал на высокие цены на газ для потребителей.

В июле этого года Нафтогаз сообщил, что долги теплопроизводителей могут привести к проблемам в отопительный сезон на Украине.