Советник Зеленского матом отреагировал на повышение цен на газ

Советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков в нецензурной форме отреагировал на высокие цены на газ для потребителей, а также объяснил причину этого.

В своем Facebook он разместил фотографию квитанции за январь, где цена за топливо составляет почти 7 тыс. гривен, при том, что, по его словам, «НАК и Министерство громогласно сообщили миру», что цена на газ в январе будет составлять 4 тыс. 650 гривен за тысячу кубометров (без НДС, наценок газсбытов и транспортировки).

«Пришли платежки за январь с ценой 6 тыс. 913 гривен (от, например, Киевоблгазсбыт) за ту же тысячу кубов, которая как ни крути - вот и близко не 4 тыс. 650 гривен», – написал Новиков.

«Какого ..., вполне резонно спросите вы», – добавил советник президента.

Он также объяснил, почему цена на топливо так возросла. По словам Новикова, Нафтогаз закупил летом дорогой газ и теперь хочет «расстаться с ним не в ущерб себе и своим премиям».

Новиков пообещал передать Зеленскому «справку о совершении преступлений против энергетической безопасности Украины».

Ранее Нафтогаз предупредил о возможности отключения отопления в 30 городах Украины.