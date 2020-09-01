Сын врио иркутского губернатора пошел в первый класс обычной школы

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев проводил своего сына в первый класс средней школы Иркутского района, сообщило региональное правительство.

Игнат Кобзев будет учиться в «космической» школе в поселке Молодежный Иркутского района, передает «Байкал 24».

О том, что его младшие дети пойдут в школу в Иркутске, Кобзев заявил на пресс-конференции 17 января. Тогда же он отметил, что ему нравится в Иркутской области: «Тут, конечно, все политизировано, но все поправимо».

Школа в Молодежном названа «Космической» из-за формы здания и особенностей интерьера: снаружи она похожа на космический корабль. Несмотря на плотный график врио губернатора вместе с супругой отвел сына в школу и присутствовал на торжественной линейке.

Сразу после Кобзев отправился в поселок Усть-Ордынский для посещения школы имени Балдынова (открылась после капремонта) и местной гимназии-интерната.

Ранее Кобзев ввел бесплатные горячие обеды для всех учеников 1-4 классов в соответствии с поручением президента России. Реализация поручения откладывалась до 2022 года из-за неготовности пищеблоков в ряде школ в отдаленных поселениях.

Из федерального бюджета в Иркутскую область направлены более 600 млн рублей для реализации поручения. Все ученики начальных классов в Иркутской области будут получать бесплатные горячие обеды с 1 сентября, в школы с неподготовленными пищеблоками горячие обеды будут привозиться.