Ежегодно проходивший флюорографию россиянин умер от рака легких

Министерство здравоохранения Челябинской области проводит проверку по факту смерти жителя Копейска, у которого врачи шесть лет не замечали опухоли легкого, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По этой истории будет проведена Минздравом Челябинской области, конечно, дополнительная проверка. Все летальные случаи находятся на особом контроле, по ним проходят отдельные разборы с внештатными специалистами нашего региона», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Ранее местные СМИ сообщали, что житель Копейска ежегодно проходил флюорографию после выздоровления от туберкулеза. Врачи в заключении всегда писали, что пациент здоров. В октябре 2019 года, спустя месяц после последних обследований, у пациента появились сильные боли под правой лопаткой. После дополнительного рентгена у мужчины выявили рак легких третьей стадии. Экспертиза, по информации СМИ, показала, что признаки опухоли были видны на снимках еще шесть лет назад. Мужчина скончался 29 августа.

В феврале главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн сообщил, что рост онкологических заболеваний связан с уровнем жизни в стране, и чем он выше, тем, обычно, этот показатель больше.

Кроме того, Каприн заявлял, что за 10 лет в мире вырастет уровень заболеваемости раком.