Предсказан рост заболеваемости раком

За 10 лет в мире вырастет уровень заболеваемости раком, сообщил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

К 2030 году этот показатель вырастет на 18–20%, передает «Интерфакс».

За последнее десятилетие рост составил 23,7%, хотя смертность удается удерживать на прежнем уровне – 197,9 случаев на 100 тыс. населения.