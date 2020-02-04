Онколог рассказал о причинах роста заболеваемости раком

Рост онкологических заболеваний связан с уровнем жизни в стране, и чем он выше, тем, обычно, этот показатель больше, рассказал генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Врач пояснил, что это, в первую очередь, связано с демографическими причинами и развитием науки и медицины в целом, благодаря чему диагностика рака становится более точной и эффективной.

«Население планеты растет и одновременно стареет. Чем старше человек, тем больше вероятность заболеть раком. Наука дает врачам все больше методов распознавания рака во всех его проявлениях, особенно на ранних стадиях, поэтому говорят, что рак «помолодел». Мы просто научились его раньше обнаруживать. Некоторые онкологические заболевания «зреют» годами и даже десятилетиями», – рассказал Каприн РБК.

При этом заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра Константин Титов заявил, что данные о том, что рак «молодеет» являются мифом.

«Официальные эпидемиологические исследования не подтверждают информацию о том, что рак «молодеет». Люди вакцинированы и редко умирают от инфекционных болезней, снижается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Инфаркты и инсульты успешно лечат в сосудистых центрах, от них люди тоже стали меньше умирать. Люди просто «доживают» до своего рака», – сказал он.

Титов отметил, что заболеваемость раком растет из-за того, что люди стали дольше жить.

«Чем дольше человек живет, тем больше он контактирует с канцерогенами: курит, обгорает на солнце, употребляет в пищу фаст-фуд, сахар, копченые и жареные продукты, имеет хронические инфекции или ожирение», – пояснил врач.

Титов отметил, что самые распространенные виды рака, не только в России, но и в Европе и США – это рак легкого, рак молочной железы, рак кожи, рак толстой кишки и рак предстательной железы. «Рак легкого – лидер по заболеваемости и смертности, потому что у нас в стране еще много курильщиков. Даже тем, кто бросил курить, нужно 15 лет, чтобы их организм полностью очистился и снизилась вероятность данного заболевания», – добавил он.

Каприн подчеркнул, что чем раньше будет выявлено заболевание, тем выше шансы на выздоровление.

«Если рак обнаружен на ранних стадиях, доля вылечиваемых достигает более 90%, как, например, в случае с раком молочной или щитовидной железы», – сказал он.

Врач напомнил, что в России особое в место в борьбе против рака занимает Федеральный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями. «Он направлен на повышение качества диагностики, лечения и доступности онкологической помощи. Отдельной строкой выделено создание центров амбулаторной онкологической помощи в местах, удаленных от существующих онкодиспансеров и клиник. За год их было построено 141 ЦАОП, а всего до конца 2024 года их будет возведено 536. В них можно пройти ряд обследований и получить амбулаторную помощь», – сказал Каприн.

Каприн ранее заявил, что за 10 лет в мире вырастет уровень заболеваемости раком.