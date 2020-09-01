Политолог: Слова Лукашенко о «братстве» нельзя считать извинением перед Россией

«Александр Лукашенко ожидает не только политической, но и финансовой помощи от Москвы в прежних объемах, поэтому готов рассыпаться в извинениях за ошибки», – сказал газете ВЗГЛЯД минский политолог Дмитрий Болкунец, комментируя слова Лукашенко об «едином Отечестве» россиян и белорусов.

«Лукашенко – человек неординарный, творческий, умеющий лавировать между дождинками. И он в очередной раз продемонстрировал свою чрезвычайно гибкую многовекторную политику», – отметил белорусский политолог Дмитрий Болкунец. При этом он подчеркнул, что Лукашенко до сих пор не извинился перед Россией «за те публичные оскорбления, которые он позволял себе на протяжении последних месяцев».

Во вторник Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия продолжат тесное сотрудничество, которое длилось и раньше, несмотря на заявления о том, что отношения между странами якобы стали прохладнее. «Что бы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество... Это Отечество от Бреста до Владивостока», – подчеркнул Лукашенко.

При этом около месяца назад белорусские власти заявляли о подготовке в России «двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии. Такие заявления звучали на фоне истории с задержанием в Минске 33 граждан России, которым инкриминировали планы дестабилизации обстановки в республике, рассматривался вопрос о выдаче задержанных россиян Украине.

Нынешнее заявление главы республики о возвращении к «братству» нельзя считать формой извинения за антироссийские высказывания и действия, полагает Болкунец. «Это скорее попытка продемонстрировать Кремлю лояльность, чтобы получить дополнительную поддержку», – считает собеседник. «Политическую поддержку он уже получил, поэтому речь идет о финансовой помощи», – пояснил Болкунец.

По мнению эксперта, Лукашенко рассчитывает на несколько миллиардов долларов от Москвы для реструктуризации долга, что пока не подтверждает Минфин России. Также, по словам эксперта, речь идет о дополнительных 600 млн долларов на следующий год. «Лукашенко ожидает, что протесты схлынут, Москва его продолжит финансировать в прежних объемах, а он займется прежней своей «многовекторной политикой», – считает Болкунец.

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Белорусский эксперт уверен в том, что пока нынешний президент Белоруссии будет оставаться у власти, Союзное государство никуда дальше не продвинется. «Лукашенко абсолютно недоговороспособен и единственная задача у него – усидеть во власти», – заявил Болкунец.

«Он сейчас будет рассыпаться в разных хороших словах перед Кремлем, но я думаю, что в Кремле накопили уже много томов таких речей Лукашенко и знают им цену», – отметил политолог. Он высказал мнение, что Москва будет поддерживать нынешнего президента Белоруссии прежде всего для того, чтобы не допустить обвала белорусской экономики.

При этом Болкунец напомнил слова главы российского МИД Сергея Лаврова о необходимости диалога в рамках конституционной реформы. «Я думаю, что Кремль с большим нетерпением ждет, когда Лукашенко объявит о начале конституционной реформы, поскольку это будет его завершающей фазой ухода из белорусской политики», – отметил собеседник. Эксперт полагает, что вернуть доверие пророссийски настроенной части избирателей словами о «братстве» и «едином Отечестве» Лукашенко никак не сможет, поскольку «утратил доверие большинства белорусского народа».

В недавних выступлениях Лукашенко также отмечал, что Белоруссия в любом случае вынуждена проводить многовекторную политику и призывал граждан республики «направлять энергию в созидательное русло». Но как ранее отмечали эксперты, на протяжении последних лет действующая белорусская власть как минимум не препятствовала оппозиции в выражении русофобских настроений.

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