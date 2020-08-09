«Зенит» стал обладателем Суперкубка России Стало известно о возможном переходе Роналду в другой клуб 9 августа 2020, 15:38

Фото: Riccardo Giordano/Keystone Press Agency

/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Форвард итальянского «Ювентуса» и игрок сборной Португалии Криштиану Роналду может перейти в другой футбольный клуб, сообщили зарубежные СМИ. Так, футболист может стать игроком французского «ПСЖ», передает Рен ТВ со ссылкой на портал Foot Mercato. Уточняется, что агент футболиста уже начал переговоры с командой из Парижа. Ранее сообщалось, что Роналду стал первым в истории футболистом, чей доход превысил 1 млрд долларов. Как пишет Forbes, Роналду за 17 лет футбольной карьеры заработал 650 млн долларов в качестве зарплаты от различных клубов. Остальные средства он получил от спонсорских контрактов. Напомним, Роналду занял второе место в рейтинге лучшего футболиста 21-го века по данным системы рейтингов ELO, уступив Лионелю Месси.

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