Сатановский назвал главную причину протестов в Ливане

«Ливан – это практически «ближневосточная Швейцария» с банками, рынком золота и воротами на Ближний Восток вблизи основных рынков Средиземноморья. Но у них ничего не получается, потому что Ливан – это несостоявшееся государство», – заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский, комментируя беспорядки в Бейруте.

«Главная причина протестов в Бейруте – это абсолютно неработающее правительство, которое довело ситуацию до того, что они ни мусор убрать не могут, ни взрывчатку из порта. В связи с этим Ливан остается пороховой бочкой десятилетиями», – рассказал президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

«Кроме того, в Ливане все обвиняют всех. Хотя в данном случае большая часть претензий звучит в адрес Хасана Насраллы и «Хезболлы», потому что они достаточно давно используют нитрат аммония (аммиачная селитра – прим. ВЗГЛЯД) для производства взрывчатки», – добавил собеседник.

«Чем закончатся протесты – неизвестно. Кто-то говорит, что Насралла решил временно покинуть Ливан и находится в Сирии. Кто-то утверждает, что «Хезболла» все-таки сможет переломить ситуацию в свою пользу. Не исключены диверсии и теракты на израильской территории. Насралла ранее обещал поднять Израиль в воздух, имея в виду порт в Хайфе, где хранятся удобрения. Не так по-раздолбайски, как в Бейруте, но они там есть, равно как и крупные емкости для нефтепродуктов», – пояснил востоковед.

Говоря об экономических причинах кризиса в Ливане, Сатановский заметил, что «сейчас с экономикой у всех плохо, а дальше будет еще хуже». «Со времен Маркса мы полагаем, что экономика первична, но мы не видим бунтов и революций в Гаити и Малави, в сравнении с которыми Ливан – это рай земной», – подчеркнул собеседник.

При этом внешние игроки точно не заинтересованы в дестабилизации Ливана, поскольку эта страна «всем осточертела», убежден Сатановский.

«Есть государства, которые состоялись, а есть failed state, как говорят американцы. Да, Ливан находится в замечательных условиях, это практически «ближневосточная Швейцария», где есть банки, рынок золота и ворота на Ближний Восток вблизи основных рынков Средиземноморья. Все здорово, даже образованная элита есть, но у них ничего не получается: если не путч, то гражданская война, если не война – тогда переворот, если не переворот – тогда опять война», – сказал востоковед.

По его словам, хрупкий межконфессиональный баланс, который закреплен в том числе и в конституции Ливана, «просто не работает».

«Религия не может быть основой для государства, если в стране их больше десятка. Тогда все дерутся между собой до тех пор, пока не появится злой полицейский, который всех заставит прекратить вражду. Ранее эту роль выполняли турки и французы. Но как только империя уходит – всем большой привет», – отмечает эксперт.

«У нас почему-то принято считать: мол, если у страны есть флаг, герб, посольства и место в ООН – значит, это состоявшееся государство. Нет, ничего подобного. С Ливаном что только не делали, чтобы он состоялся. Но бесполезно. Это failed state, – констатировал Сатановский.

Напомним, ранее в районе порта Бейрута произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города. В городе ведутся спасательные работы. При этом в Бейруте вспыхнули беспорядки, участники которых штурмуют и захватывают правительственные здания. В результате беспорядков пострадали более 70 силовиков и более 700 протестующих.

Российские журналисты и блогеры остро отреагировали на беспорядки, указав, что сейчас требуется оказывать помощь пострадавшим от взрывов, а не создавать дополнительную нагрузку на больницы, которые и так оказались перегруженными.

В то же время посольство США в Бейруте поддержало протесты.