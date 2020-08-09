«Новые британцы» устроили нападения с мачете и ножом в Бирмингеме и Лондоне

В Великобритании так называемые новые британцы за день дважды нападали с холодным оружием на прохожих, сообщают СМИ.

Нападения произошли утром в Бирмингеме и днем в Лондоне. Правоохранители не считают данные нападения терактами, но отрабатывают такую версию, передает Пятый канал.

В Лондоне мужчина был ранен мачете. В Бирмингеме злоумышленники, устроившие беспорядки, использовали ножи, передает РЕН ТВ.

Сообщается, что оба нападения совершили «новые британцы», то есть мигранты.

В июне в Рединге неизвестный с ножом напал на посетителей парка.