Таскавший Яценюка по Раде экс-депутат Украины оскорбил жителей Киева

Экс-депутат украинского парламента от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна, известный попыткой вынести занимавшего пост премьера страны Арсения Яценюка из зала заседаний, оскорбил жителей Киева.

«Вы скажете, что в Киеве живет элита? Нет, не верю, потому что в Киеве таки большинство обычного быдла: сепарского, совкового, недумающего, продажного, что которое мечтает о бесплатной халяве, зарплату в 4 тыс. долларов и пенсии в 1 тыс.долларов (которых и в Польше не имеет)», – написал Барна в своем Facebook.

Напомним, Барна в 2015 году устроил потасовку в Верховной раде. Барна подошел к трибуне и подарил букет красных роз Яценюку, после чего вынес премьера с цветами в руках из-за трибуны.

Ранее мэр украинского города Днепр Борис Филатов заявил, что воровство является чертой менталитета жителей Украины.