Эксперт назвал атаку США на TikTok способным убить интернет прецедентом

Взгляд
7 августа, пятница  |  Последнее обновление — 22:45  |  vz.ru
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Запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы

Строители успешно возвели Белорусскую АЭС, несмотря на политическое противодействие ряда стран Виктор Толочко/РИА Новости
Россия завершает строительство важнейшего для энергетики Восточной Европы проекта – Белорусской атомной электростанции. «На энергоблоке № 1 Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива», говорится в официальном заявлении госкорпорации «Росатом». Почему Литва всячески противилась возведению станции – и все равно будет вынуждена покупать ее электричество? Подробности...
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Госдеп открыто ищет в России предателей родины

Свою спамовую рассылку Госдеп организовал в духе примитивных кибермошенников facebook.com/rewardsforjustice
Россияне начали массово получать СМС-посулы в 10 млн долларов за информацию о «вмешательстве в американские выборы». Деньги обещает Госдеп, а рассылка проводится с помощью спамовых программ. В нашем МИДе уже назвали происходящее «бесцеремонным вмешательством». Надо ли наказывать за государственную измену тех россиян, кто польстится на награду и побежит стучать в посольство США? Подробности...
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«На Севере нужна своя логика». Как будут развивать Поморье

Управление Архангельском, как и Севером в целом, требует особого подхода Павел Львов/РИА Новости
В России нельзя принимать решения без учета разницы территорий, на которых они призваны действовать. Эту данность особенно чувствуют на себе руководители регионов, пересевшие в кресла губернаторов из федеральных кабинетов. Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД, как сделать так, чтобы Русский Север не проигрывал центральной части России.  Подробности...
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Взрыв в Бейруте обнажил важнейшую уязвимость мировой экономики

Морской порт был воротами Ливана во внешний мир. Теперь он попросту не существует Валерий Мельников/РИА «Новости»
Катастрофа в Бейруте, судя по всему, только начало гигантской гуманитарной трагедии. Все дело в том, что чудовищный взрыв полностью разрушил то, на чем держалась практически вся связь Ливана с внешним миром, а именно морской порт. Почему морские порты и морские коммуникации так важны для выживания Ливана – и в целом для современной цивилизации? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Британия видит Турцию своим региональным наместником

Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Пандемия COVID-19 не только не замедлила, но и, напротив, активизировала международные процессы. Причем часто ключевые из них почти не освещаются ни СМИ, ни аналитиками. Подробности...

Пещерные новации в старом театре

Максим Соколов, публицист
Умирание старого и рождение нового может происходить с разной степенью приличия. Конечно, лицедеи – цех задорный, но все же порой бывает и пристойнее. Однако с «Современником» этого не получилось. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

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Никита Коваленко, политический обозреватель
Эмиграция монарха, пусть даже бывшего, из собственной страны – ситуация из ряда вон выходящая в любые времена, обычно связанная с внутренним или внешним конфликтом. Вот и сейчас отъезд почетного короля Хуана Карлоса I из Испании вызвал бурный резонанс. Подробности...
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Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
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  • Отпустит
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    Эксперт назвал атаку США на TikTok способным убить интернет прецедентом

    7 августа 2020, 22:00

    Текст: Анастасия Куликова

    Нажим властей США на TikTok стал опасным прецедентом, который может убить интернет как подлинно глобальную сеть, а также ставит под сомнение всю риторику Вашингтона о защите свободы слова. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, комментируя указ президента США о запрете приложения TikTok.

    «Решение руководства США о запрете сделок с китайскими IT-компаниями, возможные блокировки принадлежащих им приложений носят явно политический характер. Очевидно, сервис для обмена видеороликами, который пользуется популярностью у молодежи, не может нести существенной угрозы безопасности США, даже если китайские разработчики и собирают данные о своих пользователях», – считает первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

    Все действия Соединенных Штатов в отношении китайского приложения TikTok, убежден Малькевич, ставят под сомнения риторику властей США о защите свободной торговли, свободы слова. «Желание сохранить лидерство вынуждает Америку идти на беспрецедентные, абсолютно неконкурентные меры, не считаясь с правами бизнеса и граждан», – подчеркнул член ОП.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп издал указы «о борьбе с угрозой» китайских мобильных приложений TikTok и WeChat. В частности, он запретил сделки с компанией – владельцем TikTok ByteDance «в юрисдикции США». Оправдывая свое решение, Трамп указал, что приложение «автоматически забирает большое количество информации от пользователей», включая «данные о местоположении и историю поиска». В результате якобы возникает угроза доступа Коммунистической партии Китая «к персональной и защищенной копирайтом информации» граждан США.

    По словам президента, нужно «предпринять агрессивные действия против владельцев приложения, чтобы защитить национальную безопасность» США. Кроме того, Трамп обвинил TikTok в цензуре. Что касается WeChat, то Трамп обвинил это приложение в сборе данных, которые могут позволить шпионаж, шантаж и слежку за физическими лицами и компаниями в США.

    В ответ в TikTok уже пригрозили подать иск в американский суд. Представитель компании утверждает, что она никогда не передавала данные пользователей своему правительству. В компании обвинили Трампа в подрыве доверия к соблюдению в США законов, что вообще ставит под сомнение концепцию «открытого рынка».

    Малькевич подчеркивает, что попытки США навязать миру свои правила обусловлены тем, что инфраструктура интернета сосредоточена в Соединенных Штатах. «По мнению американского руководства, это дает ему право заявлять об исключительных правах на интернет и на происходящие в нем процессы. Это очень важный сигнал. Это живой пример того, как можно отжать бизнес, крупный, инновационный IT-стартап. И это делают американцы», – возмущается Малькевич.

    Эксперт видит в действиях США против TikTok опаснейший прецедент, «который может убить интернет как подлинно глобальную сеть». «Получается, что сетевое будущее – это обособленные, локальные сетки в тех больших государствах, которые будут думать о безопасности своих граждан», – прогнозирует Малькевич.

    Собеседник напомнил, что такие крупные IT-гиганты, как Facebook или Google, сами регулярно оказываются в центре скандалов с утечками персональных данных. «Они агрессивно ведут себя по отношению к пользователям, модерация контента вызывает вопросы о предвзятости. На наших глазах разгораются страсти вокруг маркировки якобы государственных аккаунтов, государственных СМИ, работников государственных СМИ – на примере Маргариты Симоньян. При этом «Радио Свобода» они удивительным образом не маркируют», – отметил эксперт.

    По словам Малькевича, события в США демонстрируют важность ускоренного развития российской IT-сферы. «Вводятся прямые санкции по отношению к популярным сервисам с аудиторией в десятки и сотни миллионов пользователей – мы имеем в виду TikTok. Цифровое регулирование ужесточается. На фоне этого знакового решения российские инициативы в сфере регулирования в интернете выглядят взвешенными, прагматичными. Наша политика в отношении зарубежных IT-компаний – мягкая и либеральная. Российский рынок сохраняет свою открытость для зарубежных компаний-сервисов. На этом фоне мы поддерживаем, создаем условия для развития отечественных игроков. Наша страна обладает для этого и возможностями, и технологиями. Есть масса светлых умов. В этом направлении нужно активнее двигаться дальше», – уверен собеседник.

    Малькевич напомнил, что обязанность государства по защите персональных данных граждан в интернете теперь закреплена в России и конституционно. Речь идет о знаменитой поправке, которую предложила гендиректор группы компаний InfoWatch Наталья Касперская – она появилась в статье 71 обновленной Конституции.

    «Технологическая база для развития, для создания новых сервисов, не уступающих по качеству зарубежным, в России есть. И в частности у российского бизнеса. Нам удалось сохранить и развить отечественную образовательную базу. Она готовит специалистов, востребованных как внутри страны, так и на международном рынке, в крупнейших иностранных IT-компаниях. Поэтому нашему государству пришло время максимально переориентироваться в сторону своих производителей, своих IT-специалистов», – подытожил Малькевич.

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