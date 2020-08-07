На качественных бесплатных трассах в России задумали повысить скоростной лимит

На бесплатных трассах высокой технической категории может быть повышен скоростной лимит, заявил глава Минтранса России Евгений Дитрих.

«У нас в ряде регионов тоже есть прекрасные дороги, на которых скорость может быть увеличена. Скорость зависит от технической категории участка. Мы говорим в первую очередь про дороги высших технических категорий. Первая – 1A,1B, возможно, 2A категория. Эти дороги по показателям ширины полосы, градусов поворотов, уклонов, то есть по техническим параметрам, полностью подходят для того, чтобы по ним быстро и безопасно двигаться. Как правило, при их проектировании используются нормы, которые допускают движение с высокими скоростями, – именно для них мы прорабатываем увеличение скорости движения», – передает слова министра ТАСС.

Ранее руководство ГИБДД поддержало увеличение скоростного лимита на платных трассах до 130 км в час.

Начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаил Черников заявил, что современные дороги в России позволяют безопасно ездить со скоростью в 150 километров в час.