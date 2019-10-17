ГИБДД поддержала повышенный лимит скорости на платных трассах

Руководство ГИБДД поддерживает увеличение скоростного лимита на платных трассах до 130 км в час, заявил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаил Черников.

«С руководителем «Автодора», я думаю, в ближайшее время мы решим вопрос по платным дорогам, по автострадам и будем постепенно доводить скорость до 130 км в час. Я уверен, что на этих дорогах – как раз при увеличении максимальной скорости – не будет дорожно-транспортных происшествий, не будет пострадавших и погибших», – передает ТАСС слова Черникова на международной выставке «Дорога-2019» в Екатеринбурге.

Напомним, в июле Черников в ходе международного форума «Инновации в дорожном строительстве» заявил, что современные дороги в России позволяют безопасно ездить со скоростью в 150 километров в час.

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