Следователи решили не возбуждать дело о вымогательстве у экс-главы ЦСКА Барышева

Центральный аппарат СК решил не возбуждать уголовное дело о вымогательстве у экс-руководителя ЦСКА Михаила Барышева взятки бывшим начальником Главного военного следственного управления (ГВСУ) Александром Сорочкиным, сообщил близкий к следствию источник.

«По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Сорочкина», – сказал собеседник ТАСС.

Проверка в отношении Сорочкина проводилась по личному поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

Бывший глава ЦСКА Михаил Барышев, обвиняемый в преступлениях коррупционной направленности, в марте 2020 года написал явку с повинной по одному из эпизодов дачи взятки.

Барышев, согласно данным источника агентства, утверждал, что был вынужден дать взятку Сорочкину, его заявление зарегистрировали в книге учета сообщений о преступлениях Главной военной прокуратуры, а также было направлено председателю СК Бастрыкину генпрокурором для проведения соответствующей проверки. Как сообщалось ранее, экс-глава ЦСКА утверждает, что генерал вымогал у него взятку.

22 апреля Сорочкин указом президента был освобожден от занимаемой должности и уволен со службы.

11 ноября 2019 года сообщалось, что после попытки побега Михаила Барышева, арестованного в рамках уголовного дела о получении взяток на 23,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело.