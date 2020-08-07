Страницы российских властей и СМИ в Twitter получили маркировку Синоптики рассказали о погоде в столице 7 августа 2020, 06:19 Текст: Антон Антонов

В Московском регионе ожидается погода без осадков, сообщают синоптики. Днем будет от 24 до 26 градусов тепла, ночью похолодает до 13 градусов, передает ТАСС. В Подмосковье температура будет колебаться от 22 до 27 градусов тепла, в ночные часы – от 10 до 15 градусов. Ветер северный, не превысит 10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 756 мм ртутного столба.

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