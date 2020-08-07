Выход США из договоров объяснили концепцией «Быстрого глобального удара»

США разрушают систему договоров в области безопасности, поскольку нацелены на реализацию концепции «Быстрого глобального удара» с применением ядерного оружия, заявили в Генштабе Вооруженных сил России.

Соответствующую статью начальник управления Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба, доктор военных наук полковник Александр Хряпин опубликовали в «Красной звезде».

Указывается, что действия США «направлены на реализацию концепции», но «только с одной оговоркой, что все эти средства могут быть и в ядерном снаряжении», передает ТАСС.

В частности, речь идет о выходе США из Договора по ПРО, ДРСМД, Договору по открытому небу, угрозы выхода из Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний и нежелании продлевать СНВ-3.

США, по мнению Стерлина и Хряпина, стремятся к военно-техническому превосходству ради глобального лидерства и обеспечения победы в войнах будущего над любой из стран и в первую очередь над Россией. Один из методов реализации этих планов – втягивание России в гонку вооружений и ослабление таким образом ее экономики.

Так, в «Обзоре ядерной политики» 2018 года США назвали Россию противником и заявили о возможности превентивного ядерного удара. Кроме того, США сообщили о планах создания ядерных боеприпасов сверхмалой мощности, что превращает ядерное оружие в «оружие поля боя» и снижает порог его применения.

Прекращение СНВ-3 может дать возможность США бесконтрольно наращивать стратегические вооружения и поставить мировую безопасность на грань ядерной катастрофы.

В дальнейшем разрушение Договора о нераспространении ядерного оружия «может стать тем спусковым крючком, который приведет к гонке ядерных вооружений во всем мире и росту числа стран, обладающих ядерным оружием, в первую очередь «пороговых».

США так и не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В 2006 году только США и КНДР отказались принять резолюцию ГА ООН о необходимости скорейшего подписания и ратификации ДВЗЯИ.

В результате без СНВ-3 не будет «ни одного действующего международного соглашения, ограничивающего гонку стратегических вооружений».

«Руки у американских «ястребов» будут полностью развязаны», – говорится в статье.

Россия в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания обозначила «красные линии», за нарушение которых потенциальный противник получит сокрушительный ответный удар, передает РИА «Новости».

В качестве субъектов ядерного сдерживания выделены две группы стран.

К первой относятся «отдельные государства, обладающие ядерным и (или) другими видами оружия массового поражения или значительным боевым потенциалом сил общего назначения, которые рассматривают Российскую Федерацию в качестве потенциального противника, а также военные коалиции (блоки, союзы) с участием этих государств» .

Вторая группа включает страны, «предоставляющие свою национальную территорию для развертывания стратегических наступательных средств (крылатых и баллистических ракет, гиперзвуковых летательных аппаратов, ударных беспилотных летательных аппаратов), средств стратегической противоракетной обороны, радиолокационных станций системы предупреждения о ракетно-ядерном ударе, ядерного оружия и (или) других видов оружия массового поражения других государств, которые могут быть использованы против Российской Федерации и (или) ее союзников».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о подписанном президентом России Владимиром Путиным указе об Основах госполитики в области ядерного сдерживания.

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