Участникам «Нового величия» вынесли приговоры

Вынесен приговор фигурантам дела «Нового величия», часть из них приговорили к реальным срокам заключения, часть – к условным.

На реальные сроки осудили Руслана Костыленкова, Петра Карамзина и Вячеслава Крюкова, передает РИА «Новости».

Дмитрий Полетаев, Максим Рощин, Анна Павликова и Мария Дубровик осуждены условно. Их освободили прямо из зала суда, передает ТАСС.

В ходе прения сторон 14 июля обвинение просило для фигурантов три реальных срока заключения и четыре условных.

При этом прокурор заявлял, что статья об участии в экстремистском сообществе для фигурантов является излишней, а деяния подсудимых нужно квалифицировать по статье «Организация экстремистского сообщества».

Один из подозреваемых по делу «Нового величия» Сергей Гаврилов в 2019 году сумел сбежать из-под домашнего ареста. СМИ сообщали, что он якобы запросил политическое убежище на Украине.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле «Нового величия».