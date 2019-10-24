Стали известны подробности побега из России фигуранта дела «Нового величия»

Участник экстремистской молодежной организации «Новое величие» Сергей Гаврилов сумел сбежать из-под домашнего ареста, поскольку браслет на его ноге не сработал, сообщил источник в силовых структурах.

«Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста и спокойно покинул территорию Российской Федерации, так как браслет, который был на нем закреплен, не сработал. Поэтому контролирующие органы не знали о его побеге», – сообщил источник ТАСС.

Он добавил, что Гаврилову удалось за это время сесть на автобус и выехать из России именно по причине сломанного браслета. По словам одного из адвокатов, перед побегом Гаврилов обесточил квартиру.

Тем временем адвокат одного из обвиняемых Светлана Сидоркина сообщила, что Гособвинение просит Люблинский суд изменить меру пресечения Гаврилову.

«Прокурор заявил ходатайство об изменении меры пресечения на арест Гаврилову. Судья ушел в совещательную комнату», – сказала она. По словам адвоката, ходатайство было заявлено по представлению ФСИН.

Позднее она сообщила, что Люблинский суд Москвы изменил меру пресечения Гаврилову.

«Люблинский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения на заочный арест Сергею Гаврилову. Для проведения проверки дело выделено в отдельное производство», – сказала она.

Напомним, в среду источник в силовых структурах сообщил, что Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста и запросил политическое убежище на Украине.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле «Нового величия».