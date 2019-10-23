Участник «Нового величия» сбежал из-под домашнего ареста на Украину

Участник экстремистской молодежной организации «Новое величие» Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста и запросил политическое убежище на Украине, сообщил источник в силовых структурах.

«Сергей Гаврилов перед очередным заседанием в Люблинском районном суде покинул территорию России и попросил политическое убежище у властей Украины», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Официальных подтверждений этой информации от правоохранительных органов нет. Представители защиты других фигурантов дела отказались комментировать эту информацию.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле «Нового величия».