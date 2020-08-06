В ОП обсудили восстановление экосистемы после аварии в Норильске

Эксперты Общественной палаты обсудили вопросы ликвидации последствий аварии в Норильске и указали на важность восстановления экосистемы и обеспечения общественного контроля.

В обсуждении приняли участие представители ПАО «ГМК «Норильский никель», ученые, члены российских и международных экологических организаций, эксперты Общественных советов. Организатором и модератором встречи стала Елена Шаройкина, председатель комиссии ОП по экологии и охране окружающей среды. Главными темами обсуждения стали уже предпринятые для ликвидации последствий аварии шаги, возможности дальнейшего восстановления экологии региона, сообщается на сайте Общественной палаты России.

В настоящее время все еще ведутся работы по непосредственному устранению загрязняющих веществ. Как заявил старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» Андрей Бугров, компания продолжает работы по сбору загрязненного грунта, откачке водотопливной смеси, демонтажу прорванной цистерны и распылению сорбента вдоль рек.

Директор программ «Гринпис Россия» Иван Блоков предложил проводить мероприятия по ликвидации аварий за счет бюджетных денег. «Если это так, при выборе исполнителей нужно помнить о конкурсных процедурах – тендерах и т.д. Если же все делается за счет комбината, его руководство вправе выбирать подрядчика самостоятельно, в закрытом режиме, хотя и здесь рекомендуется использовать тендер», – пояснил Блоков.

Также большая часть дискуссии была посвящена и темам долгосрочных перспектив ликвидации аварии – восстановлению экосистем Таймыра, предотвращению подобных случаев в дальнейшем, а также развитию природоохранной деятельности в целом. О важности глобальной экологической повестки напомнил директор ВНИИ Экология Иван Стариков. «С принятием поправок к Конституции в части российского природоохранного законодательства происходят ужесточения. Теперь можно рассматривать нарушения экологического и природоохранного законодательства как антиконституционные действия. Без преувеличения, сегодня в значительной степени в поправках отражена ответственность всех уровней власти от федерального до муниципального – за сохранение здоровой окружающей среды, необходимой для здорового существования страны и ее жителей», – заявил он.

Ключевую роль в вопросе долгосрочной ликвидации последствий аварии, по мнению вице-президента РАН Валентина Пармона, играет привлечение к решению проблемы научных институтов и организаций. Отдельно Пармон отметил вклад институтов сибирского отделения РАН, направивших в Норильск экспедицию ученых для более тщательного и аккуратного исследования ситуации. Заместитель директора ВНИИ Экология Андрей Пешков внес предложение создать единый научно-методический центр, который работал бы на арктической территории страны.

В финале встречи Елена Шаройкина отметила готовность комиссии по экологии и охране окружающей среды работать со всеми участниками общественного процесса. «Наша задача – добиться восстановления экосистемы и обеспечить общественный контроль. Ранее подобных рабочих групп, объединяющих ведущие экспертные НКО и научные институты для системной и консолидированной работы в рамках проведения общественной экспертизы и обеспечения контроля в условиях такой сложной экологической ситуации, как разлив топлива на Таймыре, не создавалось», – отметила она.

По итогам дискуссии зафиксированы инициативы в области общественного контроля над природоохранной деятельностью, формируется новый комплекс мер по ликвидации последствий аварии.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (которая, в свою очередь, входит в группу компаний «Норильский никель»), произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Порядка 15 тыс. тонн нефтепродуктов оказалось в ближайших реках, Далдыкан и Амбарной. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. По оценке экспертов, техногенная катастрофа под Норильском стала одной из крупнейших утечек нефтепродуктов в истории Арктики, которая представляет прямую угрозу экосистеме региона. Более чем через месяц после аварии специалисты завершили сбор основного объема топлива, разлившегося после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3.

Президент Владимир Путин потребовал восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться». По итогам встречи главы государства с экологами-общественниками и ликвидаторами аварии были даны указания Росприроднадзору произвести оценку экологического ущерба от разлива топлива. В итоге ущерб, по оценке Росприродназдора, составил 147,7 млрд рублей. «Норникель» заявил, что оспаривает рассчитанный размер вреда, но при этом подтверждает обязательства ликвидировать последствия. Компания пока озвучила лишь сумму, потраченную на ликвидацию непосредственных последствий аварии – 10 млрд рублей.