Унесенный в море ребенок выжил благодаря советам из фильма Пьяный водитель иномарки сбил двух женщин на переходе в Москве 6 августа 2020, 09:11 Текст: Евгения Шестак

Водитель иномарки в состоянии алкогольного опьянения сбил двух женщин на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД. «В 21.05 (среды) по адресу: Батайский проезд, дом 31, находившийся в состоянии алкогольного опьянения (1,27 мг/л) неработающий мужчина, управляя личным автомобилем Mercedes-Benz E 320, совершил наезд на переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», – сказали ТАСС в ведомстве. В результате одна из сбитых женщин скончалась от полученных травм на месте происшествия, вторая госпитализирована. В настоящее время полиция начала проверку по факту происшествия. Напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Артисту может грозить до 12 лет тюрьмы.

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