Дуров отверг предложения о продаже Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что отклонял несколько предложений о продаже мессенджера. Компания, по его словам, не продается ни частично, ни целиком.

Дуров в своем телеграм-канале сообщил, что несколько лет назад компания получила письма от двух фондов, связанных со странами, в которых мессенджер позже пытались заблокировать.

«В обоих письмах выражалась одна и та же идея: «Telegram скоро заблокируют в нашей стране, поэтому единственный вариант – продать нам локальную часть вашей компании». Мой ответ на эти предложения был похож на мою фотографию среднего пальца в 2011 году: мы не занимаемся предательством наших пользователей», – пояснил он.

Дуров отметил, что мессенджер не продается ни целиком, ни частично.

Также глава компании пояснил, что понимает, почему американское правительство вынуждает продать часть TikTok американскому бизнесу, поскольку Китай, по его словам, действует в том же ключе на своей территории.

Но при этом основатель Telegram считает, что таким образом США стали с меньшим энтузиазмом смотреть на собственные ценности, такие, как свобода слова и свободная торговля. Американские власти, по его мнению, стали применять «тактику вымогательства», которая характерна для авторитарных режимов.

Дуров пояснил, что многие лидеры авторитарных стран пытаются использовать TikTok, чтобы оправдать попытку ограничить глобальный интернет в своем государстве.

Ранее президент США Дональд Трамп Трамп выдвинул Tiktok ультиматум, потребовав, чтобы Microsoft или другая компания из США приобрела TikTok до 15 сентября, иначе работа соцсети на территории Соединенных Штатов будет запрещена. Он заявил, что в приобретении американского сегмента соцсети заинтересованы не только в Microsoft, но и в других американских компаниях.