Врачи заявили о начале второй волны коронавируса в Германии

В Германии началась вторая волна пандемии коронавирусной инфекции, заявила глава объединения немецких врачей Marburger Bund Сюзанне Йона, сообщает немецкое издание Augsburger Allgemeine.

«Мы уже находимся во второй волне медленного роста [числа заболевших], – передает ее слова «Интерфакс».

Врач призвала соблюдать строгие правила гигиены до появления препарата от COVID-19.

«Мы все мечтаем вернуться к нормальной жизни. Но мы находимся в ситуации, которая не является нормальной», – сказала Йона.

В Германии, по данным Института Роберта Коха, выявлено 211 тыс. 281 случай заражения коронавирусом, скончались 9 тыс. 156 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что опасности возникновения второй волны коронавируса в Москве практически нет, число выявляемых людей с заболеванием сократилось в 10 раз.