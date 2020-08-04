Власти Чечни вернули из Москвы «на перевоспитание» более 100 человек

Власти Чечни вернули из Москвы на перевоспитание более 100 молодых людей из-за их недостойного поведения в столице: провинившиеся пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.

Депутат Госдумы Адам Делимханов встретился в Грозном с молодыми людьми, на встрече также присутствовали родственники возвращенных жителей республики, представители духовенства и правоохранительных органов.

«Каждый день главе республики Рамзану Кадырову пишут в соцсетях о проступках жителей, выехавших за пределы региона, вот, мол, ваши совершили. Кадыров не делит народ на своих и чужих, где бы вы ни находились, вы представляете чеченский народ, и недостойные поступки дискредитируют имя чеченца, мусульманина, а такое допустить мы не можем. Поэтому мы вернули вас домой, чтобы помочь и при содействии родственников вы осознали и исправили свои ошибки», – передает слова Делимханова РИА «Новости».

По его словам, молодых чеченцев могут использовать недоброжелатели Чечни в своих целях. Власти республики хотят уберечь их и наставить на правильный путь.

«Каждый уважающий себя мужчина должен быть готов защитить и умереть за родину, народ, достоинство и честь, но недопустимо драться из-за каких то 1 тыс. – 500 рублей или горстки таблеток, это позор, и никто не позволит этого, где бы вы ни находились – в Москве, Питере или другом регионе», – отметил Делимханов.

Депутат заметил, что молодежи никто не запрещает учиться, работать, развиваться. От них требуется лишь следить за своим поведением, не нарушать закон и вести себя достойно в любом месте и при любых обстоятельствах. Делимханов пояснил, что возвращенные молодые люди должны будут пройти трудовое воспитание: их задействуют в различных работах на улицах городов и районов республики.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров поручил усилить воспитательную работу среди выходцев из республики за пределами региона. «Каждый чеченец, проживающий за пределами республики, должен понимать, что от его поступков зависит мнение о нашем народе в целом», – заявил глава республики.