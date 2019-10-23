Кадыров поручил воспитывать уехавшую из Чечни молодежь

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил усилить воспитательную работу среди выходцев из республики за пределами региона.

Кадыров поручил эту работу министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулату Умарову.

«В последнее время в социальных сетях появляются сообщения о недостойном поведении отдельных выходцев из нашей республики. Такие единичные случаи бросают тень на весь чеченский народ, на нашу культуру. Мы не можем закрывать на это глаза… Каждый чеченец, проживающий за пределами республики, должен понимать, что от его поступков зависит мнение о нашем народе в целом», – заявил Кадыров, слова которого при водятся на сайте правительства Чечни.

Глава республики напомнил, что разработанная в 2013 году концепция духовно-нравственного воспитания чеченской молодежи позволила воспитать целое поколения высоконравственных юношей и девушек, которые уважают свою и чужую культуру. Теперь, по словам Кадырова, «назрела необходимость охватить этой работой молодых людей за пределами республики».

«Нужно разработать комплекс мероприятий, которые позволят донести принципы концепции до максимального количества людей», – добавил он, призвав «исключить любые случаи противоправного либо бескультурного поведения со стороны уроженцев Чеченской республики».

Умаров в ответ заявил, что сделает все возможное для решения этой задачи. «Действительно, в последнее время мы натыкаемся на случаи, когда отдельные представители молодежи считают, что им все позволительно. Нередко это связано с их малообразованностью и упущениями в воспитании. Если в республике реализация концепции и принесла хорошие результаты, то за пределами региона работа в этом направлении была налажена недостаточно хорошо. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы исправить эту ситуацию», – сказал министр.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем секрет педагогических успехов Рамзана Кадырова.