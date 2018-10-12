В чем секрет педагогических успехов Рамзана Кадырова

Глава Чечни сделал очередной широкий жест – подарил дорогостоящий автомобиль мальчику, который отжался 4105 раз. Это далеко не первый подобный случай. Откуда Кадыров берет деньги на такие подарки – и чем его пример мог бы быть полезен другим руководителям российских регионов?

Рамзан Кадыров подарил белый «Мерседес» пятилетнему мальчику, который отжался 4105 раз, но его рекорд не был зарегистрирован книгой рекордов Гиннеса из-за «незначительных вопросов». Поскольку пятилетним мальчикам нельзя водить автомобиль даже в Чечне, возить ребенка пока что будет его отец. Что, в целом, справедливо – это он воспитал чемпиона.

«Мерседес» Кадыров оплатил не из личных средств и не из бюджета. Специально для тех, кто внимательно следит, как тратятся даруемые Аллахом Чечне деньги, он произнёс фразу: «Эту машину тебе передала президент благотворительного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырова». Аймани Кадырова – вдова Ахмата Кадырова и, соответственно, мать Рамзана Кадырова. Упомянутый фонд был создан в 2004 году указом врио главы Чечни Сергея Абрамова.

На официальном сайте говорится, что за время работы фонд «передал гражданам республики, в том числе инвалидам и ветеранам войны, в их личное пользование сотни автотранспортных средств». Кроме того, помощь от Аймани Кадыровой получили «бедствующие сомалийцы и пострадавшие во время теракта в Домодедово г. Москвы; вдовы и матери погибших в Афганистане; семьи погибших Псковских десантов».

На средства фонда «выделено сотни квартир отличившимся сотрудникам МВД, звездам эстрады, профессиональным врачам и остронуждающимся гражданам; проводится турнир по русскому бильярду памяти Ахмата Кадырова». На сайте приведено гораздо больше примеров, и говорится, что «это лишь один процент, который изложен той работы, той благотворительной деятельности».

Словом, стоимость подаренного пятилетнему мальчику белого «Мерседеса» на фоне глобальной деятельности фонда вряд ли оказалась сильно заметной.

Рамзан Кадыров в последнее время регулярно отмечается точечными пиар-акциями, которые достигают максимально широкого эффекта. Если в этот раз мы увидели «солярного» Кадырова, который одаривает юного спортсмена, то в прошлый раз «лунарный» глава Чечни строго призвал к себе юного чеченца, который в московском автобусе бросил в ровесника банку из-под энергетика и сказал «Ахмат – сила».

На эту тему

Многие комментаторы тогда рассуждали о том, был бы Кадыров столь пристрастен, если бы хулиган совершил свой недостойный поступок молча, но что произошло – то произошло.

В результате молодой человек извинился перед теми, в кого бросал банку и был трудоустроен дворником в Грозном. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чечни Джамбулат Умаров сообщил, что «этот дебошир теперь уже не дебошир, а очень примерный юноша... Показал себя на работе как очень ответственный парень, исправился. Он пожалел о содеянном и уже не понимает, как его угораздило так себя повести. Налицо действенный механизм, когда труд облагораживает человека и вытесняет из молодого неокрепшего сознания хулиганское мышление», – отметил Умаров.

На фоне череды педагогических неудач российских учителей, которые то бьют учеников головами об стол, то доводят до истерики из-за старой одежды, педагогические успехи Кадырова очень сильно заметны.

В обязанности учителя входит не только передача знаний, но и поддержание дисциплины, обучение детей основам социального взаимодействия. И если образовательные технологии стремительно меняются, то в методах поддержания дисциплины после запрета телесных наказаний ничего нового придумано не было. Более того, многие известные педагоги прошлого успешно обходились без рукоприкладства.

Эксперты рассуждают, почему случаи «срывов» у учителей участились, и отчасти они все правы: есть и всеобщая невротизация, и эмоциональное выгорание, и утрата учителями былого авторитета, и охота школьников за «лайками» в соцсетях.

Кроме названных, есть и другая причина – возросшее количество бумажной волокиты, на которую регулярно жалуются учителя.

Но качественное образование невозможно без поддержания дисциплины. Если учитель неспособен навести порядок в классе – он профнепригоден, каким бы замечательным экспертом в своем предмете он не являлся.

И если с проблемой не справляются учителя, значит, к ее решению должны подключаться и региональные власти, и общественные организации.

Ведь ничего нового, того, что не было бы известно Макаренко, Кадыров не придумал. Разве что «мерседесов» для поощрения беспризорников у самого известного советского педагога не было. Кнут и пряник. Справедливость и внимательность. Неизбежность наказания для провинившихся и награды для отличившихся.

Трагедия в Керчи и другие, менее кровавые попытки учеников прославиться методами Герострата, как и участившиеся случаи «срывов» у учителей являются очевидным диагнозом современной системе всеобщего образования. Можно долго рассуждать, чем это вызвано – социальными сетями или окончательным уходом советских кадров, а можно прикладывать максимум усилий для того, чтобы школьники не были предоставлены сами себе, чтобы занимались спортом, чтобы понимали, что в случае неприглядного поведения им придется всерьез отвечать.

Понятное дело, что не у каждого главы региона есть мама, возглавляющая благотворительный фонд с миллиардными активами. И, тем более, не у каждого есть такой авторитет, чтобы вызвать на ковер случайного хулигана. Но,

возможно, опыт Рамзана Кадырова следует быть хотя бы отчасти экстраполировать в другие регионы?

Ведь важно не то, какую именно награду получат отличившиеся спортсмены и как именно будут наказаны хулиганы и дебоширы. Главное – это внимание региональной власти к воспитанию подрастающего поколения. Почти все губернаторы 1 сентября посещают школьные «линейки», бьются с федеральным Минфином за деньги на строительство новых и ремонт старых школ, а также по возможности встречаются с местными чемпионами в различных видах спорта, но этого явно недостаточно. Рамзан Кадыров показал, что живым участием главы региона в воспитании молодежи можно добиться вполне зримого результата.

Конечно, «Мерседес» смотрится эффектнее, чем, скажем, велосипед. Но даже врученный лично главой региона велосипед может оказаться вполне эффективным способом показать детям и молодёжи, что их успехи замечены и оценены по достоинству.