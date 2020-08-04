Дегтярев поручил сделать систему соцподдержки Хабаровского края «дружелюбнее»

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил органам исполнительной власти наладить обратную связь с жителями региона и сделать систему социальной поддержки более дружелюбной.

«Состоялось очередное заседание Координационного совета по проведению в регионе Десятилетия детства. Участники встречи обсудили одно из приоритетных направлений – повышение благосостояния семей с детьми. Для этой категории в крае действует 15 видов пособий, выплаты получают более 80 тыс. семей. На эти цели в текущем году предусмотрено 8,25 млрд рублей. В том числе в рамках нацпроекта «Демография» действуют единовременные и ежемесячные выплаты при рождении первенца», – сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Там отметили, что в 2019 году для поддержки семей с двумя детьми был введен региональный материнский капитал. В 2020 году его получили почти 2 тыс. семей.

Кроме того, одной из востребованных мер поддержки в крае является и социальный контракт. За полгода их заключили с 1022 семьями, большинство из которых многодетные или неполные. Средний размер выплаты по социальному контракту составил 24,6 тыс. рублей.

В рамках совещания Дегтярев обратил внимание на то, что к нему продолжают поступать вопросы жителей края, связанные в основном с социальной сферой.

«Судя по обращениям, далеко не семьи все знают о том, что им положено. Рекомендую органам исполнительной власти наладить обратную связь. Нужно помогать людям и знать их проблемы. Необходимо сделать систему социальной поддержки более дружелюбной», – подчеркнул Дегтярев.

Также в ходе совещания обсудили вопрос предоставления участков для многодетных семей. В крае выдано более 11 тыс. наделов, но построено на них всего 1,3 тыс. индивидуальных жилых домов. Причем зачастую даже участки с уже подведенной инфраструктурой пустуют.

«Людям просто не на что строить эти дома. Поэтому рекомендую нашему минстрою опыт Липецкой области, там столкнулись с аналогичной проблемой. В итоге были найдены нетривиальные решения, каким образом приспособить действующие ипотечные программы под эту категорию граждан. Изучите опыт и представьте мне предложения в ближайшее время» – поручил Дегтярев.

Ранее он представил нового заместителя председателя правительства края по социальным вопросам. Эту должность занял бывший начальник управления делами и координации деятельности департамента здравоохранения Москвы Евгений Никонов.