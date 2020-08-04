Дегтярев представил нового замглавы правительства Хабаровского края по социальным вопросам

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев представил нового заместителя председателя правительства края по социальным вопросам. Эту должность занял бывший начальник управления делами и координации деятельности департамента здравоохранения Москвы Евгений Никонов.

«Мной принято решение, что на должность заместителя председателя правительства края по социальным вопросам будет назначен Евгений Леонидович Никонов – коренной хабаровчанин, прошедший путь карьерного роста, работавший в Москве, но сейчас возвратившийся обратно. Последнее место работы – департамент здравоохранения Москвы. Евгений Леонидович будет курировать социальный блок. На днях я подпишу распоряжение о его назначении», – сообщил Дегтярев, слова которого приводятся на сайте правительства Хабаровского края.

Дегтярев также предложил в ближайшее время открыть бассейны в районах Хабаровского края с низкой заболеваемостью COVID-19. «В Николаевском районе за весь период пандемии было всего 16 заболевших, при этом стоит бассейн, стоят спортивные сооружения, закрыт музей. Люди не понимают, почему так происходит. Считаю, что с соблюдением всех противоэпидемических норм их нужно открывать», – подчеркнул Дегтярев.

Главный санитарный врач региона Татьяна Зайцева отметила, что на ближайшем заседании рабочей группы по профилактике COVID-19 специалисты согласуют этот вопрос. По ее словам, «это можно сделать, но с условием, что муниципалитеты совместно с Роспотребнадзором обеспечат полный контроль за выполнением санитарных требований».

За прошедшие сутки в Хабаровском крае выявлено 102 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, а всего с начала пандемии зафиксирован 7861 случай заражения. Показатель заболеваемости составил 598 случаев на 100 тыс. населения и впервые с начала эпидсезона превысил общероссийский. Однако коэффициент ежесуточного прироста снизился до 1,3%, темп распространения – до 0,93, что позволяет начать частичное снятие ограничений в районах, где не отмечалось большого числа заболевших.

На прошлой неделе Дегтярев принял решение об открытии летних детских оздоровительных и пришкольных лагерей, а затем – о частичном снятии ограничений с кафе и ресторанов. Лагеря возобновили работу с 1 августа, до конца недели в них приедет 700 подростков. Точки общепита после тщательных проверок начнут принимать посетителей с 9 августа.