В США приступили к разработке сверхзвукового пассажирского самолета

Американская компания Virgin Galactic начала первый этап проектирования сверхзвукового коммерческого самолета и подписала меморандум с компанией Rolls-Royce о разработке двигательной установки.

В сообщении на сайте Virgin Galactic указывается, что компанией был сделан большой шаг в разработке «нового поколения самолетов, способных развивать высокую скорость».

Отмечается, что «основное внимание будет уделено удобству пассажиров и соблюдению экологических норм».

По данным портала Space.com, самолет с дельтавидным крылом сможет развивать скорость, в три раза превышающую скорость звука, и совершать полет на высоте 18 тыс. 300 метров.

Также компания Boom Technology совместно с Virgin Galactic с 2017 года разрабатывает прототип сверхзвукового летательного аппарата XB-1. Его первый полет намечен на 7 октября.

Другой проект создания сверхзвукового коммерческого самолета осуществляет компания Spike Aerospace, а компания Lockheed Martin совместно с NASA разрабатывает самолет, который сможет преодолевать звуковой барьер при пониженном уровне шума.

Virgin Galactic занимается подготовкой к регулярным туристическим суборбитальным полетам на борту космолетов серии SpaceShipTwo.

Ранее Минпромторг сообщал, что работа над эскизным проектом сверхзвукового пассажирского самолета может начаться с 2022 по 2026 годы, после чего начнется рабочее проектирование.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему амбициозный проект нового сверхзвукового авиалайнера обречен на провал.