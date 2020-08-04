Вице-премьер Испании раскритиковал «бегство за рубеж» Хуана Карлоса I

Вице-премьер Испании, лидер политической силы «Объединившись, мы можем» Пабло Иглесиас раскритиковал решение отрекшегося от престола монарха Хуана Карлоса I покинуть территорию королевства.

«Бегство за рубеж Хуана Карлоса Бурбона является недостойной линией поведения экс-главы государства. Из уважения к подданным и испанской демократии Хуан Карлос I должен ответить за свои действия в Испании и перед своим народом», – приводит слова политика ТАСС.

«Демократическое правительство не может смотреть в другую сторону, тем более оправдывать или приветствовать поведение, которое подрывает достоинство ключевого института», – заявил Иглесиас.

Вопреки этому неназванный источник в правительстве Испании заверил, что кабмин королевства уважает решение отрекшегося от престола монарха.

82-летний Хуан Карлос I являлся главой государства с 1975 по 2014 год. Он отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI. Около 58 лет он проживал во дворце Сарсуэла в Мадриде.

Накануне Хуан Карлос I объявил о решении покинуть Испанию.

Напомним, 26 июля в Мадриде состоялась акция протеста против монархической формы правления в Испании. Протесты прошли на фоне появления в СМИ сообщений о расследованиях в Европе против Хуана Карлоса I – бывшего испанского монарха и отца действующего короля Филиппа VI. СМИ утверждают, что Хуан Карлос I получил деньги от окружения саудовского короля за посредничество при заключении сделки с испанскими компаниями для строительства железной дороги между Меккой и Мединой.