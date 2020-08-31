Глава немецкой автономии в Крыму призвал Германию признать полуостров частью России

Глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель обратился к властям Германии с просьбой признать российский статус Крыма и «прекратить следовать заведомо ложному и деструктивному санкционному пути».

«В мире уже все давно осознали, что Крым является де-факто неотъемлемой частью Российской Федерации и другого быть не может. Поэтому европейским странам и, прежде всего, Германии пора прекратить следовать заведомо ложному и деструктивному санкционному пути и пересмотреть отношение к полуострову в сторону признания его российского статуса», – сказал Гемпель, сообщает РИА «Новости».

«Германии пора уходить от влияния США и начинать вести внешнюю политику, которая отвечает национальным интересам», – отметил Гемпель.

Как рассказывала газета ВЗГЛЯД в июне, Евросоюз продлил секторальные экономические санкции против России до 31 января 2021 года.