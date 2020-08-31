Озвучен гонорар Пашаева за защиту Ефремова

Услуги адвоката Эльмана Пашаева стоят Михаилу Ефремову примерно 10 млн рублей, заявила защитник потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием актера Анна Бутырина в эфире телеканала НТВ.

«Он обещал Михаилу Олеговичу, что он его освободит. За его освобождение он будет должен ему еще заплатить», – передает ее слова РИА «Новости».

Напомним, Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП в центре Москвы, в конце прошлой недели отказался от услуг своих защитников и заявил, что намерен нанять «других посильнее».

Позже стало известно, что Пашаев и артист снова заключили соглашение о защите по уголовному делу о ДТП.

Представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил, что в день отвода Пашаев «зачитывал целый ряд ходатайств, которые очевидно были направлены на затягивание процесса».