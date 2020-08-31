Эксперт назвал несерьезными прибалтийские санкции против Лукашенко

«Даже среди самих прибалтийских стран нет единства по отношению к Лукашенко и санкциям против Беларуси. В Евросоюзе же хотят ограничиться несколькими символическими жестами», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Петр Петровский. Так он прокомментировал решение Латвии и Эстонии ввести запрет на въезд Лукашенко и еще 29 белорусских граждан.

«Сомневаюсь, что жесткая позиция прибалтийских стран повлечет за собой аналогичные запреты со стороны тех стран Евросоюза, от которых зависят решения в рамках ЕС. Прибалтов рассматривают как контрагентов Соединенных Штатов, поэтому вряд ли их позиция существенно повлияет на общеевропейскую», – отметил белорусский политолог Петр Петровский.

В понедельник Латвия запретила въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, в том числе президенту республики Александру Лукашенко. «Они ответственны за мошенничество на президентских выборах и жестокость против мирных демонстрантов в Белоруссии, мы поддерживаем независимую и демократическую Белоруссию и ее граждан», – написал глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс в Twitter. Также белорусскому президенту и нескольким чиновникам запрещен въезд в Эстонию сроком на пять лет. Первой среди прибалтийских республик ввела санкции Литва. Еще 19 августа литовский МИД внес 32 человека, включая Лукашенко, в список невъездных. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что этот список лишь предварительный и в дальнейшем он будет пополняться.

На сайте латвийского МИД опубликован список из 30 невъездных, в который, помимо Лукашенко, в том числе входят: сын президента Виктор (занимающий пост помощника по нацбезопасности), глава президентской администрации Игорь Сергеенко и его замы, глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.

«В основном сотрудники администрации президента, сотрудники силового блока и сотрудники избирательных комиссий, – отметил Петровский. – Конечно, больше акцент делался на силовом блоке – руководители комитетов госконтроля, КГБ, МВД». По словам собеседника, от прибалтийских санкций, возможно, обиднее всего будет главе комитета госконтроля Ивану Тертелю, который родился в приграничном с Литвой селе Привалки, и ходил в русскую школу в литовском Друскининкае. «Для Тертеля это фактический запрет посещать родину», – заметил Петровский.

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Но всерьез прибалтийские санкции не ударят по Белоруссии, подчеркнул эксперт. По мнению Петровского, от недружественных мер в отношении Минска пострадают сами же прибалты. «Лукашенко объявил о реакции на литовские санкции, а именно предупредил об отказе от транзитного использования портов Литвы, а это до трети литовского ВВП. Часть терминалов Клайпедского парка принадлежит Беларуси. Латвия претендует на часть этого транзита. Теперь Рига будет играть свою игру, пытаясь смягчить эти санкции. Санкции носят символический характер. Они сегодня введены, а завтра будут отменены. Проживут они недолго», – полагает белорусский эксперт.

«Даже среди самих прибалтийских стран нет единства по отношению к Лукашенко и санкциям против Беларуси», – констатировал Петровский. По его оценке, если Литва выступила в роли «ястреба», то Латвия и Эстония присоединились уже с меньшей охотой.

В Евросоюзе тоже прорабатывают варианты санкций, но похоже, что в Брюсселе хотят «ограничиться несколькими символическими жестами», – отметил Петровский.

Добавим, что представитель МИД России Мария Захарова, решение Литвы ввести списки невъездных, заявила, что белорусские власти получили «железобетонный аргумент», который подтверждает «участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии».

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