В Севастополе подвели итоги работы врио губернатора за август

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31 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
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Крупнейшего производителя соды вернут из офшора

В запутанной истории приватизации «Башкирской содовой» разберется Генпрокуратура Вадим Брайдов/ТАСС
Скандал вокруг башкирского шихана Куштау на этой неделе вышел на федеральный уровень. Выяснилось, что доля государства в планировавшей разрабатывать гору Башкирской содовой компании (БСК) снизилась с 62 до 38%. Разобраться в произошедшем Владимир Путин поручил правоохранительным органам. Генпрокуратура считает, что доля государства в компании была сокращена незаконно. Кто и как увел у страны крупнейшего производителя соды?  Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Что заставило российскую подлодку всплыть у берегов Америки

Похоже, «Омск» незаметно подкрался к побережью бывшей российской провинции, ныне – штата Аляска Дмитрий Ефремов/ТАСС
В пятницу у берегов Аляски всплыла АПЛ «Омск». Поскольку задача таких лодок – скрытно нести боевое дежурство, никак себя не обнаруживая, в экспертной среде появились версии о каком-то происшествии, которое и заставило ракетный крейсер подняться на поверхность. Официально ВМФ и Минобороны не комментируют произошедшее. Что же вынудило «Омск» всплыть у американских берегов? Подробности...
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Кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения

В рядах «партии войны» на Украине многие сторонники президента Зеленского REUTERS/Gleb Garanich
Крайне необычные заявления по поводу Донбасса прозвучали из Киева. Представитель украинской делегации впервые заявил о желании выполнить Минские соглашения полностью – и о том, что этому мешает «мощная группировка политических сил». Какие же структуры и люди вот уже который год не позволяют Киеву выполнить свои мирные обязательства? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Как СССР стал великой танковой державой

Тимур Шерзад, журналист
100 лет назад, 31 августа 1920 года, из цехов нижегородского завода «Красное Сормово» выехал первый советский танк. 20 лет спустя Советский Союз станет великой танковой державой, которая единственная в мире выдержит удар самой сильной армии Европы. Подробности...

Запад посылает Саакашвили домой

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Постмайданная Украина оказалась Саакашвили не по зубам: слишком большая и сложная. Слишком бутафорская, комичная, нарушающая все пределы дозволенного – на этом фоне обычно яркий Саакашвили смотрелся не блекло, но и не выделялся. Подробности...

Мы избавились от своих комплексов, а они – еще нет

Сергей Мардан, публицист
Даже тренеры личностного роста внушают своим клиентам, что «успех приходит только к тем, кто верит в то, что он уже успешен». Богатые становятся еще богаче, успешные – еще успешнее. То же самое происходит и со странами. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Украина порвала с Лукашенко

Лукашенко боится потерять Гродно

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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    В Севастополе подвели итоги работы врио губернатора за август

    31 августа 2020, 11:55

    Текст: Евгения Шестак

    В Telegram-каналах обсуждают результаты работы врио губернатора Севастополя Михаила Развозжаева по итогам августа.

    Динамичный рост по итогам августа демонстрируют врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Камчатского края Владимир Солодов и врио губернатора республики Коми Владимир Уйба, подчеркнул Telegram-канал «ПолитБрокер»

    В свою очередь Telegram-канал «РИА82» объяснил динамичный рост Развожаева на Бирже губернаторов. В частности, отмечается, что Федеральный центр демонстрирует полную поддержку врио губернатора: он принял участие в открытии трассы «Таврида» совместно с президентом Владимиром Путиным. 

    Также прошел форум сторонников Развожаева, который поддержал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он отметил, что «Михаил Владимирович проявил себя с лучшей стороны – мы не ошиблись с выбором. Федеральный центр его поддерживает». 

    Вместе с тем на федеральном уровне были отмечены успешные региональные практики Севастополя: выплата 3 тыс. на каждого ребенка и возрождение сети детских молочных кухонь. 

    Кроме того, в Севастополе завершился ряд важных проектов: отрыт Матросский бульвар после реконструкции, открыто четырехполосное движение на участке Камышового шоссе, закончены работы на мосту через суходол. Все объекты до назначения Развожаева врио губернатора были проблемными и работы на них не велись.

    Также начались подготовительные работы на КОС «Южные» – «еще один резонансный объект ФЦП, который удалось сдвинуть с «мертвой точки», уточнил «РИА82».

    Отмечается, что благодаря лоббистским способностям Развожаева Москвой были выделены дополнительные средства на строительство и ремонт дорог, ремонт фасадов в центре города, реконструкцию городского кольца. Мэрия Москвы закупит для Севастополя коммунальную технику на 250 млн рублей. 

    Были опубликованы данные различных социологических исследований, которые подтверждают высокий рейтинг Развожаева. За две недели до единого дня голосования 13 сентября за него готовы проголосовать 83,5% севастопольцев. В регионе сохраняется стабильная политическая обстановка, отсутствуют межэлитные конфликты, все ветви власти конструктивно работают в единой команде. 

    Ранее результаты опроса Международного института политической экспертизы (МИПЭ) показали, что большая часть жителей Севастополя положительно относятся к врио губернатора Михаилу Развожаеву. 


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