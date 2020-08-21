Жители Севастополя рассказали об отношении к Развожаеву

Большая часть жителей Севастополя положительно относятся к врио губернатора Михаилу Развожаеву, об этом свидетельствуют результаты опроса Международного института политической экспертизы (МИПЭ).

Опрос проводился на улице с 10 по 20 августа среди 1,4 тыс. человек, сообщается в Telegram-канале «Госсовет 2.0».

85,1% опрошенных сообщили, что положительно относятся к врио губернатора города Развожаеву, 86% высказали одобрение действиям врио главы региона, а 80,9% заявили, что доверяют Развожаеву. Заявленная явка на предстоящие выборы составляет 41,4%.

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресение, то за Развожаева готовы голосовать 83,5% респондентов от тех, кто декларирует участие в предстоящем голосовании. Ближайший оппонент – кандидат от ЛДПР (Илья Журавлев) с рейтингом 4,6%. Остальные кандидаты имеют рейтинги в пределах статистической погрешности (до 3 %).

«Михаил Развожаев за год работы в Севастополе прекратил внутриэлитные конфликты и выстроил конструктивные отношения с федеральным центром, решил многие проблемы, которые не решались годами. Я бы отметил удачную работу с образом врио губернатора. Он выступает в редкой номинации «заботливого героя» – политика, который в интересах людей преодолевает сопротивление системы и добивается результата», – прокомментировал итоги опроса директор МИПЭ Евгений Минченко.

Михаил Развожаев занимает должность временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя с 11 июля 2019 года.