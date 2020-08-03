Покрас Лампас раскрыл тайное послание на граффити в Екатеринбурге

Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) заявил, что при восстановлении осенью прошлого года своего скандального граффити «Супрематический крест» в Екатеринбурге добавил в работу текст, который никто не заметил на протяжении почти года.

«Товарищ, помни: цензура не должна влиять на искусство». Это настоящий текст моего восстановленного «Метасупрематического креста» в Екатеринбурге. Конечно, когда в прошлом году мы решили остановить конфликт вокруг площади, я хотел вернуть мир в город, но при этом сохранить свое независимое художественное высказывание», – написал художник в своем Instagram.

Лампас добавил, что о тайном тексте не знал никто, кроме узкого круга друзей, и, несмотря на то, что надпись попала крупным планом на многие фотографии СМИ, она осталась незамеченной.

Художник уточнил, что в ближайшее время собирается вновь посетить Екатеринбург, чтобы принять участие в фестивале уличного искусства «Карт-бланш».

В октябре Покрас Лампас восстановил свой арт-объект «Супрематический крест» в Екатеринбурге, который был испорчен из-за протестов верующих.

До этого Покрас Лампас говорил, что готов изменить форму работы.