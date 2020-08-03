Депутат Рады призвал расстреливать террористов на месте

Террористов на Украине нужно расстреливать на месте преступления, заявил в понедельник депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.

«Подобных циркачей-террористов я бы немедленно приводил к смертному приговору. Причем, исполнение производил бы прямо на месте преступления без суда и следствия. Для того, чтобы неповадно было нести угрозу украинскому обществу. Когда их начнут снайперы рассчитывать на месте преступления, да ликвидировать, то это даст намного более эффективный результат, чем любые воспитательные процессы, которые могут происходить с этими людьми», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на телеканал NewsOne.

Кива отметил, что тенденция террористических актов на Украине – следствие безнаказанности и нивелирования законов украинской властью и правоохранителями.

«Очень долго в нашей стране искусственно создавалась прослойка населения, которая была неприкасаемой для закона. А это псевдонационалистические группы, маргинальные группы, которые власть всегда использовала для травли и запугивания отдельных слоев общества – политиков или же неугодных власти личностей. И конечно, за шесть лет это породило ощущение того, что, если ты атовец или волонтер, или активист, ты можешь, по большому счету, не обращать внимания на закон или твои действия всегда будут оправданы», – добавил он.

Напомним, в понедельник стало известно о злоумышленнике, угрожающем взорвать бомбу в банке в центре Киева, который потребовал предоставить ему возможность выйти в прямой эфир одного из украинских телеканалов. Мужчина является гражданином Узбекистана. Вскоре сотрудники украинского спецназа обезоружили угрожавшего взорвать бомбу в банке.

Этот случай оказался уже третьим терактом на Украине за последние недели. 21 июля в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов. Президент Украины Владимир Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм «Земляне», после чего террорист отпустил заложников и сдался. Позже видеообращение было удалено.

Спустя два дня в Полтаве участник боевых действий в Донбассе на стороне украинской армии Роман Скрипник пытался угнать автомобиль, но был взят прямо на месте преступления. Скрипник выхватил гранату и взял в заложники одного из полицейских.