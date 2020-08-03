Сын экс-владельца «Мотор Сич» купил итальянский остров

Сын бывшего владельца украинской компании «Мотор Сич» Александр Богуслаев приобрел итальянский остров Галлинара у берегов Лигурии за 10 млн евро.

Сделка была заключена между представителями группы состоятельных семей из Пьемонта и Лигурии, которым с 1970-х годов принадлежала Галлинара, и компанией Galinette из Монте-Карло, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera.

По информации издания, переговоры о покупке острова начались в мае этого года и завершились 17 июля.

Отмечается, что 42-летний Богуслаев проживает в княжестве Монако, но имеет гражданство островного государства Гренада.

«Теперь Богуслаев сможет установить воображаемый украинский (или гренадский) флаг на вершине острова», – пишет Corriere della Sera.

В муниципалитете лигурийского города Албенга, к которому в административном плане относится Галлинара, отметили, что не знают о продажи острова, поскольку он является частной собственностью.

Остров Галлинара расположен в 1,5 км от материка, между городами Альбенда и Алассио. Ширина и длина острова – менее чем полкилометра (470х450 метров), он возвышается над уровнем моря на 87 метров. В давние времена он принадлежал католической церкви, последние 150 лет – состоятельным владельцам промышленных предприятий и банкирам.