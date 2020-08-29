«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» и вышел на первое место в РПЛ

Московский футбольный клуб «Спартак» победил в матче с тульским «Арсеналом» со счетом 2:1 и вышел на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Встреча проходила на «Открытие-Арене» в Москве, в столичной команде голами отличились Александр Соболев (41-я минута) и Самюэль Жиго (45+3), передает ТАСС.

Ответный гол забил Даниил Хлусевич на 36 минуте. Также на 45 минуте с поля удалили игрока «Арсенала» Даниила Лесового за вторую желтую карточку.

«Спартак» победил в третьем матче подряд. Клуб набрал 14 очков в шести матчах и поднялся на первое место в турнире. Команда опередила петербургский «Зенит» с отрывом в 12 очков в пяти матчах. Тульский «Арсенал» занимает 11 место, у него в активе пять очков после шести встреч.

Ранее «Спартак» победил «Локомотив» со счетом 2:1 в заключительном матче четвертого тура РПЛ.