Трамп обвинил демократов в необходимости закупать нефть у России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с утверждением, что из-за демократов, противящихся строительству трубопроводов по американской территории, США приходится покупать нефть в России.

Выступая в Нью-Гэмпшире, Трамп заявил, что в регионе Новая Англия на северо-востоке США самые высокие цены на электроэнергию в стране, передает РИА «Новости».

«В Новой Англии самые высокие цены на энергию в США. А знаете, почему? Потому что губернатор (Нью-Йорка демократ Эндрю) Куомо не позволяет проложить трубопровод через верхушку штата Нью-Йорк, чтобы нефть и газ, которых у нас очень много, могли туда прийти», – заявил глава Белого дома.

«А знаете, где вы покупаете вашу энергию? В России. Вы не знали? У вас много судов из России, потому что губернатор Куомо из Нью-Йорка не позволяет [построить] трубопровод», – продолжил Трамп.

Напомним, в начале июля Минэнерго США обвинило «экологическое лобби» в воспрепятствовании экономическому росту экономики Соединенных Штатов путем закрытия американских нефтепроводов.

Между тем в первом квартале 2020 года Россия опередила Саудовскую Аравию по экспорту нефти в США. По итогам прошлого года Соединенные Штаты, Великобритания и Турция резко нарастили импорт российской нефти.