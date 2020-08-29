В России упали цены на последний iPhone

Снизились цены на смартфон iPhone 11, гаджет можно приобрести за 50 тыс. рублей, сообщает Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на собственный каталог.

На старте продаж iPhone 11 оценили в 60 тыс. рублей, отмечается в статье. Однако сейчас в неофициальных магазинах его можно купить за 50 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Смартфон работает на чипе A13 Bionic, оснащен 6,1-дюймовым LCD-экраном, имеет четыре гигабайта оперативной памяти, камеру с двумя объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. От более дорогих Pro-версий он отличается наличием LCD-экрана и отсутствием телеобъектива.

Ранее сообщалось, что Apple отложила массовое производство новых iPhone из-за коронавируса.