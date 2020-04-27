Apple отложила массовое производство новых iPhone из-за коронавируса

Американская компания Apple собирается примерно на месяц отложить запланированное на лето 2020 года увеличение объемов производства новых флагманских моделей iPhone, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что компания намерена представить четыре новых модели iPhone в 2020 году. В линейку войдут смартфоны в трех размерах, некоторые из них будут поддерживать технологию 5G, сообщает ТАСС.

The Wall Street Journal пишет, что Apple представит новую линейку в середине сентября, в продажу смартфоны поступят до конца месяца. Для этого компания собирается нарастить производство новых iPhone в начале лета, чтобы к августу было уже достаточное количество телефонов для продажи.

Однако в этом году компания намерена произвести часть смартфонов в период с июля по сентябрь, но наращивание объемов производства будет отложено примерно на месяц.

Таким образом, Apple намерена сократить число выпущенных гаджетов на 20% во второй половине 2020 года.

Причиной такого решения американской корпорации стало падение мирового спроса и проблемы на производстве в Азии из-за пандемии коронавируса, пишет газета. Официального комментария компании издание не получило.

Напомним, в середине апреля Apple представила второе поколение «бюджетного» iPhone SE.