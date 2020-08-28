Экс-главе РКК «Энергия» предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

Следствие в рамках дела о хищении 1 млрд рублей предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве и требует арестовать бывшего гендиректора РКК «Энергия» Владимира Солнцева и гендиректора НПП «Исток» Александра Борисова, сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы.

«В Бабушкинский районный суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Солнцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и Александра Борисова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», – передает ТАСС слова пресс-секретаря суда Александры Савельевой.

Напомним, в четверг экс-гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев и действующий гендиректор НПП «Исток» Александр Борисов были задержаны по подозрению в мошенничестве.