Бывшего гендиректора РКК «Энергия» задержали по подозрению в мошенничестве

Экс-гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев, действующий гендиректор НПП «Исток» Александр Борисов были задержаны по подозрению в мошенничестве, сообщил источник в силовых структурах.

«Владимир Солнцев, Александр Борисов и ряд бывших менеджеров «Энергии» задержаны сегодня утром по подозрению в мошенничестве. Вопрос об избрании им меры пресечения рассмотрит суд», – сказал собеседник ТАСС.

Вечером в среду сообщалось, что у нескольких бывших менеджеров РКК «Энергия» прошли обыски по делу о хищении 1 млрд рублей на поставках электронно-компонентной базы (ЭКБ) для модуля МКС.

В Роскосмосе объясняли, что в отношении Солнцева и нескольких других топ-менеджеров предприятия проводились следственные действия «по делам 2018 года».