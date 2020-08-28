Абэ заявил о решении уйти в отставку

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28 августа, пятница  |  Последнее обновление — 10:16  |  vz.ru
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Новая дорога привлечет инвестиции в Крым

В Крыму заработала уникальная транспортная артерия Константин Михальчевский/РИА Новости
В Крыму открылась уникальная в технологическом плане четырехполосная автомобильная трасса «Таврида», которая свяжет Керчь с Севастополем. Казалось, что после Крымского моста удивить чем-либо будет сложно. Однако именно при строительстве «Тавриды» впервые использовали уникальную смесь для покрытия дорог. Какой эффект окажет трасса на экономику полуострова? Подробности...
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Россия застраховала Белоруссию от революции

Российский резерв будет задействован в Белоруссии только в крайнем случае Петр Ковалев/ТАСС
Владимир Путин откликнулся на просьбу Александра Лукашенко – сформирован резерв российских правоохранителей для помощи Минску. Задействованы эти силы будут только, если белорусские силовики начнут терять контроль за ситуацией. Какой политический сигнал заключен в этом заявлении и по каким законам будет действовать в случае необходимости российский ОМОН в Минске? Подробности...
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Как украинская разведка вербует в России своих агентов

Агентов украинских спецслужб в России задерживают регулярно кадр из видео
ФСБ разоблачила очередного агента украинских спецслужб – и за последние годы известно о десятках таких задержаний. Но куда меньше известно о том, какими способами украинская разведка вербует себе информаторов среди российских военнослужащих. Украинские методы порою весьма необычны. Как распознать, что к вам обратился не просто знакомый с Украины, а иностранный шпион? Подробности...
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Запад ждет возвращения Лукашенко в свои объятия

Запад в лице госсекретаря США не теряет надежду вернуть Лукашенко в свои объятия EPA/NIKOLAI PETROV/BELTA/POOL/ТАСС
Белорусские власти говорят о бойне, которую устроили им западные страны. И действительно, Евросоюз и США вошли в клинч с официальным Минском. Итоги выборов не признают, Александра Лукашенко легитимным президентом не считают, угрожают введением санкций. Но действительно ли Запад окончательно разорвал отношения с Лукашенко? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Эрдоган толкает Турцию в пропасть

Евгений Погребняк, журналист
Турция, очевидно, вспомнив историю Османской империи, вновь стала проводить экспансионистскую политику. Но не рассчитала силы, настроив против себя сразу всех. Подробности...
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Если бы Зеленский был Трампом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Зеленский предлагает создать международную переговорную площадку, на которой будет обсуждаться статус Крыма. В России предложение номинального главы Украины высмеяли – а зря. Подробности...
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Абсурдный мир советской власти глазами маленького человека

Алексей Алешковский, сценарист
Метафизика советской власти непостижима без погружения в быт, о который разбилась даже любовная лодка ее главного поэта. Советская власть – «Титаник» и айсберг одновременно; энтелехия революции, которая убивает своих детей как Тарас Бульба – тем, чем она их породила. Подробности...
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Лукашенко боится потерять Гродно

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

США повесят на Китай геноцид

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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Абэ заявил о решении уйти в отставку

       28 августа 2020, 09:21
    Фото: KIMIMASA MAYAMA/EPA/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Глава японского правительства 65-летний Синдзо Абэ объявил руководству правящей Либерально-демократической партии о решении покинуть пост, сообщило агентство Киодо.

    Абэ также проинформировал о своем решении руководство партии «Новая Комэйто» – союзника ЛДП по правящей коалиции, сообщает ТАСС.

    Свое решение Абэ объяснил невозможностью принимать верные решения из-за болезни. Он уточнил, что будет исполнять обязанности премьера Японии до выбора преемника на этом посту, передает РИА «Новости».

    Очередные выборы председателя ЛДП, который автоматически станет премьером, запланированы на сентябрь.

    Ожидается, что официально о своем решении премьер объявит на специальной пресс-конференции, которая пройдет в 17.00 по местному времени (11.00 мск).

    Ранее в пятницу СМИ сообщили, что глава японского правительства 65-летний Синдзо Абэ намерен уйти в отставку из-за ухудшающегося состояния здоровья.

    У Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2006 году. Однако затем его состояние удалось стабилизировать.

    Впервые Абэ был избран премьер-министром Японии в 2006 году, став самым молодым главой кабинета со времен Второй мировой войны. Однако спустя год Абэ заявил о намерении уйти в отставку и сложил полномочия.

    В сентябре 2012 года Абэ вновь возглавил Либерально-демократическую партию Японии, и 26 декабря 2012 года был утвержден парламентом на должность премьер-министра. В 2014 году Абэ сохранил за собой свой пост после роспуска парламента и досрочных выборов и стал 97-м премьер-министром Японии по результатам голосования депутатов.

    В 2017 году после роспуска нижней палаты парламента Абэ в третий раз был избран на пост председателя правящей Либерально-демократической партии Японии, сохранив за собой и пост главы правительства Японии.

    В августе 2020 года Абэ установил рекорд по непрерывной длительности пребывания на посту главы правительства за всю историю Японии. В общей сложности он непрерывно возглавляет кабинет 2799 дней с момента начала его второго премьерского срока в декабре 2012 года. В ноябре 2019 года Абэ уже занял первое место по длительности пребывания на посту премьера Японии за всю историю страны.


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