Абэ заявил о решении уйти в отставку

Глава японского правительства 65-летний Синдзо Абэ объявил руководству правящей Либерально-демократической партии о решении покинуть пост, сообщило агентство Киодо.

Абэ также проинформировал о своем решении руководство партии «Новая Комэйто» – союзника ЛДП по правящей коалиции, сообщает ТАСС.

Свое решение Абэ объяснил невозможностью принимать верные решения из-за болезни. Он уточнил, что будет исполнять обязанности премьера Японии до выбора преемника на этом посту, передает РИА «Новости».

Очередные выборы председателя ЛДП, который автоматически станет премьером, запланированы на сентябрь.

Ожидается, что официально о своем решении премьер объявит на специальной пресс-конференции, которая пройдет в 17.00 по местному времени (11.00 мск).

Ранее в пятницу СМИ сообщили, что глава японского правительства 65-летний Синдзо Абэ намерен уйти в отставку из-за ухудшающегося состояния здоровья.

У Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2006 году. Однако затем его состояние удалось стабилизировать.

Впервые Абэ был избран премьер-министром Японии в 2006 году, став самым молодым главой кабинета со времен Второй мировой войны. Однако спустя год Абэ заявил о намерении уйти в отставку и сложил полномочия.

В сентябре 2012 года Абэ вновь возглавил Либерально-демократическую партию Японии, и 26 декабря 2012 года был утвержден парламентом на должность премьер-министра. В 2014 году Абэ сохранил за собой свой пост после роспуска парламента и досрочных выборов и стал 97-м премьер-министром Японии по результатам голосования депутатов.

В 2017 году после роспуска нижней палаты парламента Абэ в третий раз был избран на пост председателя правящей Либерально-демократической партии Японии, сохранив за собой и пост главы правительства Японии.

В августе 2020 года Абэ установил рекорд по непрерывной длительности пребывания на посту главы правительства за всю историю Японии. В общей сложности он непрерывно возглавляет кабинет 2799 дней с момента начала его второго премьерского срока в декабре 2012 года. В ноябре 2019 года Абэ уже занял первое место по длительности пребывания на посту премьера Японии за всю историю страны.