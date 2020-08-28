СМИ сообщили о возможной отставке Абэ

Глава японского правительства 65-летний Синдзо Абэ намерен уйти в отставку из-за ухудшающегося состояния здоровья, сообщает телерадиокомпания NHK.

Отмечается, что глава правительства уже принял соответствующее решение. Ожидается, что сам Абэ может объявить о нем на специальной пресс-конференции, которая пройдет днем в пятницу, передает ТАСС.

Как сообщает РИА «Новости», на прошлой неделе Абэ посетил больницу в Токио, затем через неделю 24 августа он снова был в больнице, но объяснил это необходимостью узнать результаты проведенных анализов. По данным телеканала, Абэ узнал об обострении хронического заболевания, которое сопровождается сильными болями, и решил уйти в отставку, чтобы его «состояние здоровья не отразилось на принятии политических решений».

У Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2006 году. Однако затем его состояние удалось стабилизировать.

После отставки, если она действительно состоится, правящая в стране Либерально-демократическая партия (ЛДП) должна будет в парламенте утвердить кандидатуру нового премьер-министра. В настоящее время ЛДП и ее союзники имеют большинство в обеих палатах национального парламента, что позволит утвердить кандидатуру нового главы правительства без каких-либо преград со стороны оппозиции.

Впервые Абэ был избран премьер-министром Японии в 2006 году, став самым молодым главой кабинета со времен Второй мировой войны. Однако спустя год Абэ заявил о намерении уйти в отставку и сложил полномочия.

В сентябре 2012 года Абэ вновь возглавил Либерально-демократическую партию Японии и 26 декабря 2012 года был утвержден парламентом на должность премьер-министра. В 2014 году Абэ сохранил за собой свой пост после роспуска парламента и досрочных выборов и стал 97-м премьер-министром Японии по результатам голосования депутатов.

В 2017 году после роспуска нижней палаты парламента Абэ в третий раз был избран на пост председателя правящей Либерально-демократической партии Японии, сохранив за собой и пост главы правительства Японии.

В августе 2020 года Абэ установил рекорд по непрерывной длительности пребывания на посту главы правительства за всю историю Японии. В общей сложности он непрерывно возглавляет кабинет 2799 дней с момента начала его второго премьерского срока в декабре 2012 года. В ноябре 2019 года Абэ уже занял первое место по длительности пребывания на посту премьера Японии за всю историю страны.