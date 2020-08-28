Россиянин задержан в США по обвинению в мошенничестве

Гражданина России Александра Спицына задержали по обвинению в мошенничестве – создании преступной схемы по найму американцев на фиктивную работу, говорится в документах суда.

Спицын, а также его предполагаемые сообщники Игорь Жирнов и Григорий Баскаков обвиняются в создании преступной схемы с наймом американцев на фиктивную работу, передает РИА «Новости».

Отмечается, что они предлагали пострадавшим в качестве работы на дому обналичивать присылаемые им чеки. После обналичивания жертвы отправляли деньги по почте подозреваемым, которые представлялись сотрудниками компании-нанимателя. На самом деле чеки были фальшивыми, и банки требовали от пострадавших вернуть деньги.

ФБР обнаружило и арестовало ряд счетов в банках США на имя Спицына – через них, согласно версии правоохранительных органов, были отмыты не менее 700 тыс. долларов.

Из документов суда следует, что Cпицын был задержан после того, как прибыл 21 августа в США из-за границы. Баскаков был арестован в августе после того, как получил в мае 8 посылок с деньгами от агента ФБР, который изображал жертву мошенников. На Жирнова был выдан ордер на арест, но был ли он арестован, из документов суда неясно.

Ранее гражданина России Егора Крючкова арестовали в США по обвинению в организации сговора с целью совершения киберпреступления.

Напомним, в американских тюрьмах находятся около 100 россиян. Российский посол в США Анатолий Антонов заявлял, что российских граждан «по надуманным предлогам сажают в карцер, лишают адекватного медицинского обслуживания, лекарств, ограничивают в звонках родственникам».