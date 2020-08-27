Подростки в Краснодаре сбросили на девушку коктейль Молотова

В Краснодаре с балкона одного из жилых многоэтажных домов подростки бросили бутылку с горящей смесью, которая чуть не попала в девушку.

Как сообщает портал «Кубань 24», инцидент произошел 26 августа около одного из многоэтажных домов на улице Героя Аверкиева в Краснодаре. В произошедшем разбирается полиция.

«В полицию Краснодара поступило сообщение от владельца автомобиля о повреждении его имущества. От девушки заявлений не поступало. По факту обращения о повреждении автомобиля проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

На опубликованном телеканалом РЕН-ТВ видео показано, как по тротуару мимо подъезда дома идет девушка. В этот момент сверху летит бутылка с горящей жидкостью. Горящая бутылка пролетает в нескольких сантиметрах от девушки и ударяется о капот припаркованной машины.

По словам очевидцев, бутылку кинули подростки с одного из балконов дома. До этого, по словам местных жителей, они плевали вниз в прохожих.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщали, что девятилетний мальчик в Нижнем Тагиле поджог льющийся бензин и получил ожоги ног, повторив трюк из видео в социальной сети TikTok.

В июле в Красногорске из окна многоквартирного дома выкинули пакет с мусором, из которого вывалилась бутылка и попала прямо в голову четырехлетней девочке. Ребенка прооперировали, установлено, что в той квартире проживает мать с сыном, а в день инцидента к мальчику приходили два друга.