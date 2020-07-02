Стало известно о состоянии девочки, на голову которой в Подмосковье упала бутылка

Состояние девочки, на голову которой в Красногорске упала бутылка, в настоящее время удовлетворительное, она находится под постоянным контролем медиков, сообщили в пресс-службе главы города.

«В ночь с 1 на 2 июля в Красногорской городской больнице №1 проведена операция. По данным на 11.00 часов состояние малышки удовлетворительное. Она находится под постоянным контролем медиков», – сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Ранее глава Красногорска Эльмира Хаймурзина сообщила, что в микрорайоне Изумрудные холмы возле дома №5 по улице Бульвар Космонавтов кто-то из жителей выбросил из окна пакет с мусором. Внизу в этот момент проходила молодая семья. В пакете была бутылка, которая попала в голову четырехлетней девочке. После ее прооперировали.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ) возбуждено дело. Максимальная санкция – ограничение свободы на три года, либо арест на шесть месяцев.